Пензенец потерял машину, поверив в «переподключение» интернета

14.08.2025 | 08:48

60-летнего жителя Пензы мошенники заставили продать автомобиль. Они начали с того, что позвонили мужчине и известили о «переподключении» интернета по его адресу.

Для получения услуги пензенца попросили назвать код из СМС. Тот поверил и выполнил указание.

Позже мужчине поступил еще один звонок. Неизвестный представился «сотрудником Росфинмониторинга» и сказал, что злоумышленники взломали личный кабинет горожанина на сайте госуслуг и пытаются перерегистрировать его автомобиль. Чтобы помешать им, требовалось продать машину, а деньги перевести на «безопасный счет».

Испугавшись, пензенец последовал инструкции. Получив за автомобиль около 600 000 рублей, он перевел их на названный счет. Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.