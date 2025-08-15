Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|11:20
Пензенец не смог снять в банкомате заработную плату и пошел на кражу

У 54-летнего жителя Пензы пропали инструменты: шуруповерт, угловая шлифовальная машинка и автосканер.

Все это он оставил в своем автомобиле Renault Duster и, вернувшись, обнаружил пропажу.

Розыском злоумышленника, похитившего инструменты, занялись сотрудники полиции. Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен 44-летний пензенец.

Мужчина во всем признался и рассказал, что в тот день получил на свою банковскую карту зарплату, но снять деньги не смог. Средства требовались срочно, поэтому он решился на преступление.

Заметив на улице Renault Duster, он попробовал открыть заднюю дверь, и это получилось. В салоне мужчина увидел инструменты и похитил их, собираясь продать и выручить деньги. Осуществить задуманное не удалось, так как его задержала полиция.

Инструменты изъяли и вернули законному владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

