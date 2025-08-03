В Городищенском районе три человека пострадали в ДТП

03.08.2025 | 10:34

В Городищенском районе «Лада-Гранта» слетела в кювет. Пострадали три человека.

Авария случилась в воскресенье, 3 августа, на 20-м километре дороги Городище - Шемышейка, рядом с поселком Камыш. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель и два его пассажира получили травмы.

«Все пострадавшие госпитализированы в 6-ю городскую больницу г. Пенза», - сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».

Ранее в Средней Елюзани в ДТП пострадала девочка-подросток. Столкнулись Lada Granta и КамАЗ.