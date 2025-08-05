Криминал

Житель Пензы угнал машину у таксистки

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В Пензе 28-летний местный житель угнал «Ладу-Гранту» у 32-летней возлюбленной. Та арендовала ее для работы в такси.

Машина была припаркована у подъезда дома пензячки. О том, что автомобилем воспользовался кто-то другой, женщина узнала из домового чата.

«Она увидела, как состоящие в нем участники обсуждали водителя, который очень громко включал музыку в транспортном средстве и вел себя неадекватно», - рассказала старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Буйвидис.

Житель Пензы угнал машину у таксистки

На фото и видео горожанка заметила свое такси и обратилась в полицию.

Угонщика нашли, он не стал отрицать вину. По словам молодого мужчины, ему было известно, где женщина хранит ключи, и, когда та уснула, он отправился кататься, а после вернул машину во двор.

Житель Пензы угнал машину у таксистки

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщила Ольга Буйвидис.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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