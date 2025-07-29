Криминал

У пензенца угнали и разбили Volvo, оставленный в автосервисе

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Пензенец лишился дорогой иномарки после обращения в автосервис. Его Volvo угнали и разбили.

38-летний горожанин привез машину на СТО, чтобы подкрасить, оставил ключи и уехал. Ночью машина привлекла внимание 30-летнего работника, молодой мужчина решил на ней покататься и отправился за знакомыми в Пензенский район.

У пензенца угнали и разбили Volvo, оставленный в автосервисе

На обратном пути водитель дал порулить своему приятелю, но тот не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Компания продолжила движение на разбитой иномарке и в конце концов бросила ее в одном из дворов Пензы.

Узнав, что машина пропала, владелец обратился в полицию. Volvo нашли, а угонщика задержали.

У пензенца угнали и разбили Volvo, оставленный в автосервисе

«От прохождения освидетельствования на установление состояния алкогольного опьянения он отказался», - сообщили в областном УМВД РФ.

У пензенца угнали и разбили Volvo, оставленный в автосервисе

На работника завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы. За отказ от медосвидетельствования на него составили протокол.

У пензенца угнали и разбили Volvo, оставленный в автосервисе

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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