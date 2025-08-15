В Пензе на улице Генерала Глазунова загорелся автомобиль

15.08.2025 | 08:15

Вечером в четверг, 14 августа, на улице Генерала Глазунова в Дальнем Арбекове загорелась легковая машина.

ЧП случилось рядом с домом № 1, о нем в Сети сообщили очевидцы. Пламя полностью охватило автомобиль. По словам пензенцев, они слышали взрыв.

«Люди кричат: «Вызывайте пожарных!» Быстро приехали. Так как были недалеко», - рассказала горожанка.

По данным регионального ГУ МЧС России, загорелся Ford Focus. Вызов пожарным поступил в 21:33. Для ликвидации пламени привлекли 4 человек и 1 единицу техники. Автомобиль полностью выгорел.

Похожее ЧП случилось вечером 29 июля на улице 65-летия Победы. Загорелся припаркованный на обочине около дома № 7 Chery Tiggo. Огонь полностью уничтожил иномарку.