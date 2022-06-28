28.06.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли ездить по России с правами из другой страны?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

На основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения», национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве, не являющемся совместно с Российской Федерацией участником международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения, признается действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, за исключением случаев, если в данном водительском удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита.

Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.