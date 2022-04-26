Можно ли лишить родительских прав после совершеннолетия?

26.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мне исполнилось 18 лет. С отцом не ладим. Могу ли я лишить его родительских прав?

Ответ юриста

После того как ребенку исполняется 18 лет, он становится самостоятельным гражданином, поэтому родители уже не имеют на него правового влияния согласно п. 2 статьи 61 СК РФ о равенстве прав и обязанностей родителей: «Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия».

Однако некоторые права у родителей остаются, например на наследство и алименты от ребенка. А лишение родительских прав проводится только в отношении несовершеннолетних.

Это осуществляется в судебном порядке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). (Статья 70 Семейного кодекса РФ)