22.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Не хочу платить за полис, потому что хорошо вожу и никогда не попадал в ДТП. Считаю это лишней тратой денег. Можно ли поставить на учет автомобиль без полиса ОСАГО?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:

- транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;

- транспортных средств, которые не предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования и (или) не подлежат государственной регистрации;

Согласно требованиям Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при осуществлении процедуры предоставления государственной услуги по регистрации транспортного средства заявитель должен представить исчерпывающий список следующих документов:

- заявление владельца транспортного средства о совершении регистрационных действий;

- документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем транспортного средства, а в случае обращения представителя владельца транспортного средства также документ, удостоверяющий личность представителя владельца транспортного средства, и документ, подтверждающий его полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется, если регистрационное действие совершается с участием специализированной организации или если полномочия представителя владельца транспортного средства основаны на нотариально удостоверенной доверенности;

- документы, идентифицирующие транспортное средство;

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случае постановки транспортного средства на государственный учет и в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства;

- документы, устанавливающие основания для постановки транспортного средства на государственный учет, внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства, прекращения государственного учета транспортного средства или снятия транспортного средства с государственного учета (документы, удостоверяющие право собственности на транспортное средство, а в необходимых случаях также документы, удостоверяющие иные права владельца транспортного средства);

- документ об уплате государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспортных средств;

- диагностическая карта, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформлена в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек, в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Иной порядок предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств не предусмотрен.