Пензенцам предлагают застраховать автомобили от падений БПЛА

Пензенцы часто слышат об угрозе атак беспилотных летательных аппаратов, кроме того, в регионе уже вводился режим «Воздушная опасность». В связи с этим представители Страховой Компании «Гелиос» советуют горожанам подумать о своем имуществе на случай, если его повредят обломки сбитого дрона.

В программу добровольного автострахования «Практичное КАСКО» внесены изменения, которые помогут владельцам машин избежать дорогостоящего ремонта даже в такой ситуации.

«Сегодня мы видим по статистике, что на дорогах увеличивается число инцидентов с падением дронов (по стране. - Прим. ред.), а также ДТП с участием самокатов. Это новые вызовы, на которые необходимо реагировать. Именно поэтому в «Гелиос» расширили спектр покрытия с учетом новых опасностей», - рассказала директор Приволжско-Уральской дирекции Страховой Компании «Гелиос» Лусине Бундакова.

Аварии со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в Пензе на самом деле происходят все чаще. Нередко пользователи данных устройств игнорируют правила и совершают опасные маневры, что приводит к столкновениям.

В подобных инцидентах страдают не только самокатчики, но и автомобилисты - машины получают механические повреждения. При этом не всегда виновник ДТП способен возместить ущерб.

Изменения, внесенные в программу автострахования от компании «Гелиос», позволяют водителям защититься от подобных проблем.

«Отныне полис включает в себя не только традиционные риски, связанные с ДТП, но и возмещение ущерба, причиненного электросамокатами и велосипедистами», - отметила Лусине Бундакова.

Она подчеркнула, что стоимость полиса «Практичное КАСКО» осталась прежней и доступной для водителей.

