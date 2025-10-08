Утопившие ВАЗ юные пензенцы стали фигурантами уголовного дела

08.10.2025 | 10:45

В Пензе 19-летние приятели признались в том, что скрыли следы преступления в реке. Они разобрали и утопили ВАЗ-2110.

Автомобиль заметили в воде в районе Междуречья в середине июля этого года. На место вызвали полицию.

Правоохранители установили, что владелица утопленной машины – 20-летняя девушка. «Десятка» была сломана, и хозяйка передала ее в пользование 22-летнему приятелю с условием, что тот починит автомобиль.

Молодой человек отремонтировал ВАЗ и стал ездить на нем. В один из дней он припарковал машину в поле неподалеку от дома, а когда вернулся, ее на месте не оказалось.

Полиция выяснила, что к краже причастны два приятеля. Юноши признали свою вину и раскаялись в содеянном.

По их словам, они гуляли и заметили стоявшую в поле «десятку». Решив заработать, подельники сняли с автомобиля колеса, магнитолу, сиденья, двери и другие детали. От машины остался практически один каркас.

Затем друзья установили на ВАЗ старые колеса и отбуксировали его в реку, чтобы скрыть следы преступления. Часть похищенного злоумышленники продали, прибыль поделили.

По факту кражи возбудили уголовное дело, приятелям грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.