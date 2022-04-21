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Ликбез

Можно ли работать на нескольких работах официально?

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Вопрос от интернет-пользователя

Работаю на трех работах, на двух неофициально. Можно ли устроиться сразу на несколько по трудовому договору?

Ответ юриста

Законодательство не ограничивает количество заключенных трудовых договоров. Согласно статье 282 ТК РФ об общих положениях о работе по совместительству,

«Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством».

Но при этом не должны нарушаться требования статьи 284 ТК РФ о продолжительности рабочего времени при работе по совместительству.

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