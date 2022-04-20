Когда могут отказать в регистрации транспортного средства?

20.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Нужно зарегистрировать машину, но есть некоторые проблемы. В каких случаях могут отказать в процедуре?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно требованиям статьи 20 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» основаниями для отказа в совершении регистрационных действий могут быть:

- невозможность идентификации транспортного средства вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки транспортного средства и (или) маркировки основного компонента транспортного средства;

- запрет на совершение регистрационных действий в случаях, предусмотренных ч.1 настоящей статьи;

- неуплата в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспортных средств;

- обращение в регистрационное подразделение лица, не являющегося владельцем транспортного средства и (или) не имеющего полномочий его представлять;

- непредставление документов, необходимых для совершения регистрационных действий в соответствии с порядком государственной регистрации транспортных средств, либо представление документов, исполненных карандашом либо имеющих подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;

- отсутствие электронного паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства) со статусом «действующий» в системе электронных паспортов в отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), на которое оформлен электронный паспорт;

- непредставление транспортного средства для осмотра в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Запрещается совершение регистрационных действий:

- в случае замены имеющего маркировку основного компонента транспортного средства на аналогичный компонент, не имеющий маркировки, если это препятствует идентификации транспортного средства, или на аналогичный компонент, имеющий идентификационный номер другого транспортного средства;

- в отношении транспортного средства, снятого с государственного учета после утилизации;

- в случае несоответствия регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство, за исключением регистрационных и иных данных транспортного средства, подлежащих изменению (внесению в документ, идентифицирующий транспортное средство) на основании представленных документов;

- в отношении транспортного средства, которое находится в розыске либо основной компонент которого находится в розыске.

Об отказе в совершении регистрационных действий владелец транспортного средства уведомляется в письменной форме в день обращения с указанием причин отказа. Отказ в совершении регистрационных действий может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.