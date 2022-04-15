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Ликбез

Кто должен присвоить дому адрес?

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Вопрос от интернет-пользователя

Покупаю участок, чтобы построить там дом. Для этого нужен адрес, а его нет. Кто должен присвоить дому адрес?

Ответ юриста

Данным вопросом занимается орган местного самоуправления, о чем говорится в постановлении правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 «Об утверждении «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»:

«II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования адреса

6. Присвоение объекту адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляются органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, уполномоченными законами указанных субъектов Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, органами публичной власти федеральной территории, организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с федеральным законом (далее - уполномоченные органы), с использованием федеральной информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресов и аннулирование таких адресов осуществляются уполномоченными органами по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил…».

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