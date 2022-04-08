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Ликбез

Как вернуть в магазин вещь без бирки?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купил брюки в магазине. Дома сорвал бирку и все лишнее, померил еще раз - разонравились. Можно ли их теперь вернуть обратно?

Ответ юриста

Вернуть вещь в магазин только из-за того, что она разонравилась, не получится из-за утраты первоначального вида.

Согласно статье 25 закона РФ «О защите прав потребителей», «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания».

Тем не менее, если вещь имеет брак, вернуть ее можно согласно статье 18 закона «О правах потребителя» при обнаружении в товаре недостатков:

«1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар той же марки (тех же модели и/или артикула);

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вернуть вещь в магазин только из-за того, что она разонравилась, не получится из-за утраты первоначального вида.
Многие компании позволяют вернуть вещь из-за того что она не понравилась или не подошла. Обратная сторона такой лояльности что вы не получаете новую вещь. Кто-то уже шастал в этих джинсах и т.п. и т.д.

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