Что грозит за купленные права?

02.04.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что грозит за купленное водительское удостоверение?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Наказание за приобретение, хранение, перевозки в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, равно как и штампов, печатей или бланков, предусмотрено частью 3 статьи 327 УК РФ.

Уголовная ответственность применяется к гражданам, изготовившим поддельные документы, и к водителям, использующим их в качестве правоустанавливающих для вождения транспортных средств. Такие лица могут быть подвергнуты наказанию в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ за вождение транспортного средства водителем, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.