Что грозит за купленные права?

Вопрос от интернет-пользователя
Что грозит за купленное водительское удостоверение?
Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Наказание за приобретение, хранение, перевозки в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, равно как и штампов, печатей или бланков, предусмотрено частью 3 статьи 327 УК РФ.
Уголовная ответственность применяется к гражданам, изготовившим поддельные документы, и к водителям, использующим их в качестве правоустанавливающих для вождения транспортных средств. Такие лица могут быть подвергнуты наказанию в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ за вождение транспортного средства водителем, не имеющим права управления транспортным средством, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.
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