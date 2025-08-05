Почему рис нужно хранить в холодильнике?

05.08.2025 | 12:25

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что некоторые хранят сухой рис в холодильнике. Зачем его туда класть?

Ответ специалиста

Холодильник помогает спасти рис от различных насекомых, которые часто появляются в крупе. При низких температурах они не могут развиваться и размножаться.

При этом рис не теряет своих свойств, он остается таким же по текстуре и вкусу.

Важно: перед тем как класть крупу в холодильник, нужно пересыпать ее в герметичную емкость, чтобы оградить от посторонних запахов и влаги.

Кроме того, некоторые отмечают, что после холодильника рис меньше слипается при варке.