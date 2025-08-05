Почему рис нужно хранить в холодильнике?

Вопрос от интернет-пользователя
Слышал, что некоторые хранят сухой рис в холодильнике. Зачем его туда класть?
Ответ специалиста
Холодильник помогает спасти рис от различных насекомых, которые часто появляются в крупе. При низких температурах они не могут развиваться и размножаться.
При этом рис не теряет своих свойств, он остается таким же по текстуре и вкусу.
Важно: перед тем как класть крупу в холодильник, нужно пересыпать ее в герметичную емкость, чтобы оградить от посторонних запахов и влаги.
Кроме того, некоторые отмечают, что после холодильника рис меньше слипается при варке.
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