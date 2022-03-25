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Ликбез

Может ли контрактник отказаться от боевых действий?

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Вопрос от интернет-пользователя

Может ли контрактник отказаться от боевых действий? Что будет, если он просто не станет выполнять приказ и покинет место службы?

Ответ юриста

Это может считаться дезертирством. Согласно статье 338 УК РФ,

«1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств».

Но избежать участия в боевых действиях можно по состоянию здоровья. При этом должно быть официальное подтверждение от ВВК (военно-врачебной комиссии).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

И для чего такой ликбез,а???

Гость||

Про срочников лучше расскажите, могут ли они отказаться.

Гость||

Гость писал(a):

Про срочников лучше расскажите, могут ли они отказаться.
Срочника нельзя принудить к подписанию контракта. От контракта он может отказаться. От боевых действий - нет. Это будет дезертирством. Однако избежать участия в боевых действиях любому военнослужащему можно по решению военно-врачебной комиссии.

Гость||

Да увольняешься просто да и всё!

Гость||

« От боевых действий - нет»

А от спецоперации может.

Гость||

Если в контрактники записывают через три месяца срочной службу, то по факту это необученный ничему боец! Показуха.

Гость||

Контрактник от слова «контракт» . Вполне себе юридическая бумажка, которая расторгается на основании заявления. Это не рекрут и не приговорённый по решению суда. Не хочешь служить - пищи рапорт, и свободен

Гость||

Я не хочу служить дальше - всё- вот мой рапорт на расторжение контракта- в чем проблема?

Гость||

Основания доя расторжения контракта-это определенные статьи.досрочно-по невыполнению условий(в лучшем случае).и пока рапорт еще рассмотрят.подпишут..куча инстанций. Это не заявление на гражданке.не все так просто.еще и взыщут немало денег.

Гость||

Диванных комментаторов туда надо больно смелые все стали все специалисты философы и военные

Гость||

Конечно может:с увольнение задним числом, без права восстановиться в звании и должности,без служебной пенсии, без льгот, без надбавок за службу, без всего!

Гость||

Послушайте интервью Мельниковой " скажи Гордеевой" .она там как раз про это.

Гость||

Гость писал(а):

Конечно может:с увольнение задним числом, без права восстановиться в звании

и должности,без служебной пенсии, без льгот, без надбавок за службу, без

всего!

Зато живой!

Гость||

Прекрасно переувольнялось и потом все кто хотел заключили новые контракты во время первой чеченской компании

Гость||

Гость писал(a):

Контрактник от слова «контракт» . Вполне себе юридическая бумажка, которая расторгается на основании заявления. Это не рекрут и не приговорённый по решению суда. Не хочешь служить - пищи рапорт, и свободен
Это ты на кухне будешь своей глухой бабушке объяснять.

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Имя: Гость
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