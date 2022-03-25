25.03.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Может ли контрактник отказаться от боевых действий? Что будет, если он просто не станет выполнять приказ и покинет место службы?

Ответ юриста

Это может считаться дезертирством. Согласно статье 338 УК РФ,

«1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств».

Но избежать участия в боевых действиях можно по состоянию здоровья. При этом должно быть официальное подтверждение от ВВК (военно-врачебной комиссии).