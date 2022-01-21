Отказывают в ремонте по гарантии. Что делать?

21.01.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Гарантия на наш телевизор - два года. Не прошло 12 месяцев, как он сломался, и мы понесли его в магазин. Там нам сказали, что случай негарантийный - мы сами его сломали. Это неправда. Что делать?

Ответ юриста

Для начала вам необходимо написать претензию к магазину с требованием провести гарантийное обслуживание. Когда положительного решения не последует, вы можете сделать независимую экспертизу, которая покажет, кто прав на самом деле. После этого следует обратиться в Роспотребнадзор, а при неразрешимости ситуации - в суд с иском о защите прав потребителей.