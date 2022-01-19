Телефон остался в такси, водитель пропал, что делать?

19.01.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я забыла телефон в машине такси. Когда это поняла, сразу позвонила на него с другого мобильного. Водитель взял трубку и сказал, что вернет, но потом отключился и исчез. Что делать?

Ответ юриста

Вам необходимо связаться с таксопарком через диспетчера и рассказать о проблеме. Если ваше такси было «поймано» на дороге, придется обратиться в полицию и написать заявление о краже.

Существует мнение, что украденный или потерянный телефон уже не вернуть, но это далеко не всегда оказывается так. Будьте готовы к тому, что сотрудники правоохранительных органов до мельчайших подробностей расспросят вас о прошедшем дне.