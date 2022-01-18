Дед болен. Как получить его пенсию?

18.01.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У деда есть психическое заболевание, из-за этого нотариус отказывается оформлять доверенность на право получать пенсию родственникам. Что делать?

Ответ юриста

Вам необходимо признать родственника недееспособным. Это возможно сделать лишь в судебном порядке - согласно ст. 29 ГК РФ и ст. 284 ГПК РФ. Нужно подать иск. После этого вы сможете оформить над ним опекунство и получать его пенсию.

Исходя из статьи 32 ГК РФ об опеке:

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.