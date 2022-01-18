Дед болен. Как получить его пенсию?

Вопрос от интернет-пользователя
У деда есть психическое заболевание, из-за этого нотариус отказывается оформлять доверенность на право получать пенсию родственникам. Что делать?
Ответ юриста
Вам необходимо признать родственника недееспособным. Это возможно сделать лишь в судебном порядке - согласно ст. 29 ГК РФ и ст. 284 ГПК РФ. Нужно подать иск. После этого вы сможете оформить над ним опекунство и получать его пенсию.
Исходя из статьи 32 ГК РФ об опеке:
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
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