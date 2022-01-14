Какой должна быть компенсация за смерть в ДТП?

Вопрос от интернет-пользователя
В ДТП погиб муж. Виновник предлагает до суда выплатить мне 500 тысяч, так как погибших несколько. Я считаю, что это мало за смерть. Как действовать?
Ответ юриста
Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании морального вреда и назвать желаемую сумму. Но не факт, что служители Фемиды не уменьшат ее: в судебной практике невероятно много случаев, когда потерпевшие просили миллионы, а получали тысячи.
Если виновного посадят в тюрьму (а так, скорее всего, и произойдет), то при плохом развитии событий выплата может разбиться на огромное количество частей, которые будут поступать вам ежемесячно. Только вам решать, как поступить.
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