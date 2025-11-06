Происшествия

В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной

Стали известны подробности ДТП с пешеходом у ТЦ «Окружной» на одноименной улице в Пензе. Авария случилась вечером в среду, 5 ноября.

По данным ГАИ, в 18:10 45-летний водитель Toyota RAV4 допустил наезд на 51-летнего мужчину.

В Сети появились кадры: пострадавший лежит на проезжей части, у автомобиля разбито лобовое стекло. Запечатлена работа сотрудников полиции.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

