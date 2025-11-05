На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика

Во вторник, 4 ноября, на улице Суворова в Пензе под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.
По предварительным данным, это случилось в 18:40. Ребенка сбил 45-летний водитель Kia Rio, уточнили в областной Госавтоинспекции.
Мальчик получил травмы, его госпитализировали.
2 ноября на улице Клары Цеткин (Шуист) 58-летний водитель на Hyundai Elantra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девушку. Ее увезли в больницу.
1 ноября на улице Школьной (Ахуны) погиб 84-летний пешеход. Его сбила 30-летняя автомобилистка, управлявшая Nissan Juke.
В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.
Новости по теме
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
- За 10 месяцев в Пензенской области ДТП унесли жизни 28 пешеходов
Последние новости
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В поселке Лунино пожар унес жизнь мужчины
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!