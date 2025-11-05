Происшествия

На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика

Во вторник, 4 ноября, на улице Суворова в Пензе под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.

По предварительным данным, это случилось в 18:40. Ребенка сбил 45-летний водитель Kia Rio, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

2 ноября на улице Клары Цеткин (Шуист) 58-летний водитель на Hyundai Elantra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девушку. Ее увезли в больницу.

1 ноября на улице Школьной (Ахуны) погиб 84-летний пешеход. Его сбила 30-летняя автомобилистка, управлявшая Nissan Juke.

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.

