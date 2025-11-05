На улице Окружной иномарка сбила пешехода

05.11.2025 | 20:31

Вечером в среду, 5 ноября, в Пензе иномарка сбила человека. Авария произошла на пешеходном переходе у ТЦ «Окружной».

Предварительно, под Toyota RAV4 попал мужчина. Его отбросило на несколько метров.

В Сети появились кадры: пешеход лежит на проезжей части и не подает признаков жизни, у автомобиля повреждено лобовое стекло. Запечатлена работа сотрудников полиции.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Пензе на улице Суворова сбили 10-летнего мальчика. На ребенка наехал 45-летний водитель Kia Rio. Пострадавшего госпитализировали.