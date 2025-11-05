На улице Окружной иномарка сбила пешехода

Вечером в среду, 5 ноября, в Пензе иномарка сбила человека. Авария произошла на пешеходном переходе у ТЦ «Окружной».
Предварительно, под Toyota RAV4 попал мужчина. Его отбросило на несколько метров.
В Сети появились кадры: пешеход лежит на проезжей части и не подает признаков жизни, у автомобиля повреждено лобовое стекло. Запечатлена работа сотрудников полиции.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в Пензе на улице Суворова сбили 10-летнего мальчика. На ребенка наехал 45-летний водитель Kia Rio. Пострадавшего госпитализировали.
Новости по теме
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
- В УЖКХ Пензы объяснили, почему намерены поливать дороги до морозов
- Смертельное ДТП в Пензенском районе: столкнулись 2 машины Mazda
- Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли
- В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера
Последние новости
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
- На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами
- На улице Суворова в Пензе сбили 10-летнего мальчика
- В Кузнецке сгорела половина двухквартирного дома
- Обнародованы кадры с места пожара на ул. Свердлова в Кузнецке
- На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной
- На улице Клары Цеткин под колеса Hyundai попала 15-летняя девушка
- Стало известно, кто погиб при пожаре в Цыганском Поселке
- При пожаре в Цыганском Поселке погибли два человека
- В Пензе после ДТП на М-5 вспыхнул автомобиль
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!