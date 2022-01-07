Что будет, если не заплатить за поездку на такси?

Вопрос от интернет-пользователя
Такая ситуация: ехал на такси, а при выходе из машины не заплатил, потому что думал, что стоит безналичная оплата. Карту потерял и заблокировал, привязать новую нет возможности. Грозит ли какая-то ответственность, или можно просто забыть о случившемся? Никто со мной не связывался.
Ответ юриста
КоАП РФ не предусматривает каких-либо санкций за неоплаченный проезд в такси. Скорее всего, на вашем аккаунте просто заблокируют возможность безналичной оплаты, пока вы не внесете платеж.
Согласно статье 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», ответственность за неуплату пассажиром подпадает лишь под регулирование гражданского законодательства (претензионно-исковый порядок). Поэтому нет оснований для наступления уголовной или административной ответственности.
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