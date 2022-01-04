Невиновен, был суд. На что повлияет?

04.01.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Меня обвиняли, но после суда обвинения сняли и наказания не последовало. Будет ли где-то указано, что я судим? Я очень переживаю, что меня теперь не возьмут на работу из-за этого эпизода в жизни.

Ответ юриста

Ничего страшного с вами не случится. П. 2 ст. 86 УК РФ о судимости гласит, что лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. Следовательно, вас не коснутся никакие правовые последствия, предусмотренные настоящим кодексом, связанные с судимостью.