Ликбез

Чем грозит неявка к приставам?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мне пришла повестка от судебных приставов. Но я не могу отпроситься с работы на назначенный день. Чем обернется для меня то, что я не приду?

Ответ юриста

Вам грозит ответственность по части 1 статьи 17.14. КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

«Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, за исключением нарушения, предусмотренного статьей 17.17 настоящего кодекса, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей».

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