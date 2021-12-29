Нужно ли забирать кашляющего ребенка из сада?

Вопрос от интернет-пользователя
Ребенка утром отвели в сад. В обед мне позвонили и сказали забрать его, потому что он начал кашлять. При этом не температурил. Его заставили сидеть в медпункте. Как следует поступать в такой ситуации? Нужно ли его действительно забирать, или можно оставить до вечера?
Ответ юриста
Работники детского сада придерживаются постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
«Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей».
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Ну, то есть садик(в лице медсестры или воспитателя) по своему подозрению ребенка изолирует, родитель с работы отпрашивается, забирает ребенка и ведет к врачу на осмотр, врач говорит, что ребенок здоров, дает справку и ребенок идет в сад на следующий день (или сразу же?). После накопления критической массы отгулов у родителя на работе (больничный же не открывали - ребенок не заразный, кашляет из-за аллергии или остаточный после ОРЗ) родитель (или его работодатель) подает в суд на садик с целью компенсировать недоплаченную ЗП (недополученную прибыль из-за отсутствия работника).
Получается так? Есть юристы?