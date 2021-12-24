Обманула банк, когда брала займ. Что будет?

24.12.2021 | 09:30

Вопрос от интернет-пользователя

Я пришла взять микрозайм и соврала о месте работы. Деньги мне дали, а платить я не стала. На меня написали заявление в полицию, говорят, что я мошенница. Что будет?

Ответ юриста

Согласно статье 159 УК РФ вам может грозить уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования. Пункт 1 данной статьи гласит:

«Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев».