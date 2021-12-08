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Ликбез

Банк по ошибке перевел деньги. Нужно ли их возвращать?

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Вопрос от интернет-пользователя

Банк по ошибке перевел на мою карту деньги. Я их сразу снял. Теперь мне звонят и говорят, что я должен вернуть всю сумму. Действительно ли в этом есть необходимость? Это же они прислали, а я снял с карты, которая мне принадлежит, так что ничего не крал.

Ответ юриста

К сожалению, деньги действительно придется вернуть, потому что они вам не принадлежат. Если вы не согласитесь сделать это добровольно, то банк добьется своего через суд, и средства взыщут как неосновательное обогащение. Согласно статье 1102 ГК РФ:

- лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего кодекса;

- правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц, или произошло помимо их воли.

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