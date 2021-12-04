Вопрос от интернет-пользователя
Я работаю на частном предприятии, куда хочет устроиться мой брат. Тогда я стану его начальником. Можно ли родственникам работать вместе? Я слышал, что нельзя.
Ответ юриста
Трудовой кодекс РФ не запрещает совместную работу близких родственников в коммерческой организации, даже если один из них будет находиться в подчинении другого.
Запрет, о котором вы говорите, относится к госслужащим и муниципальным служащим. Он регулируется федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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Запрет, о котором вы говорите, относится к госслужащим и муниципальным служащим.
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Из-за этого запрета Стрючков должен был уйти. Но он не ушёл из-за этого закона.