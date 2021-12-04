04.12.2021 | 09:30

Вопрос от интернет-пользователя

Я работаю на частном предприятии, куда хочет устроиться мой брат. Тогда я стану его начальником. Можно ли родственникам работать вместе? Я слышал, что нельзя.

Ответ юриста

Трудовой кодекс РФ не запрещает совместную работу близких родственников в коммерческой организации, даже если один из них будет находиться в подчинении другого.

Запрет, о котором вы говорите, относится к госслужащим и муниципальным служащим. Он регулируется федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О муниципальной службе в Российской Федерации».