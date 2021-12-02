Как встать на учет по беременности?

02.12.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Какие документы нужны, чтобы встать на учет по беременности? И обязательно ли это делать по прописке, или можно выбрать самой?

Ответ юриста

Вы вправе выбрать любую женскую консультацию, даже не по месту жительства, написав заявление на имя главного врача. В случае если вы уже встали на учет, но ваше учреждение по каким-то причинам вас не устраивает, вы можете поменять его.

Рекомендуемое время для постановки на учет - 8-12-я неделя. Из документов требуются паспорт, СНИЛС и полис ОМС.