Как встать на учет по беременности?

Вопрос от интернет-пользователя
Какие документы нужны, чтобы встать на учет по беременности? И обязательно ли это делать по прописке, или можно выбрать самой?
Ответ юриста
Вы вправе выбрать любую женскую консультацию, даже не по месту жительства, написав заявление на имя главного врача. В случае если вы уже встали на учет, но ваше учреждение по каким-то причинам вас не устраивает, вы можете поменять его.
Рекомендуемое время для постановки на учет - 8-12-я неделя. Из документов требуются паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
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Да сначало надо забеременеть а то жилающих алименты платить все меньше