Как узнать, в каком СИЗО сидит человек?

02.12.2021 | 09:30

Вопрос от интернет-пользователя

Мне нужно найти родственника. Его забрали, и теперь связь потеряна. Что делать?

Ответ юриста

Обычно администрация СИЗО уведомляет родственников подследственного о его поступлении или переводе. Если до вас информация не дошла, можете самостоятельно отправить запросы в изоляторы региона, где был задержан ваш родственник. Укажите в заявлении его ФИО и дату рождения, ФИО судьи, кем вы приходитесь подследственному и его особые приметы.

Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции, но при себе нужно будет иметь документы, подтверждающие родство.

На официальном сайте ФСИН России имеется более подробная информация.