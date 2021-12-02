Как узнать, в каком СИЗО сидит человек?

Вопрос от интернет-пользователя
Мне нужно найти родственника. Его забрали, и теперь связь потеряна. Что делать?
Ответ юриста
Обычно администрация СИЗО уведомляет родственников подследственного о его поступлении или переводе. Если до вас информация не дошла, можете самостоятельно отправить запросы в изоляторы региона, где был задержан ваш родственник. Укажите в заявлении его ФИО и дату рождения, ФИО судьи, кем вы приходитесь подследственному и его особые приметы.
Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции, но при себе нужно будет иметь документы, подтверждающие родство.
На официальном сайте ФСИН России имеется более подробная информация.
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