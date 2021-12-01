Могут ли сгореть отгулы за прошлый год?

Вопрос от интернет-пользователя
Начальник говорит, чтобы я использовал накопившиеся отгулы за работу в выходные дни до конца года, а потом они сгорят. Знакомые твердят, что это неправильно. Как должно быть на самом деле?
Ответ юриста
В ст. 153 ТК РФ говорится, что по желанию работника, привлеченного к труду в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
О сроках, в которые работник должен использовать день отдыха, в кодексе не говорится, следовательно, отгул не может сгореть. Иное является нарушением ТК РФ.
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Если у меня в месяце должно быть 20 например рабочих дней и я беру тот отгул за работу в выходной, то рабочих дней становится 19 и я получаю зарплату меньше? Что за бред?