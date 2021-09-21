Может ли 15-летний купить абонемент в спортзал?

Вопрос от интернет-пользователя
Моему сыну 15 лет. Может ли он без моего согласия купить абонемент в спортивный зал, подписав договор?
Ответ юриста
Пункт 1 статьи 26 ГК РФ гласит, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.
То есть без вашего согласия сын не может заключить договор с организацией.
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