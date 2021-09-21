Может ли 15-летний купить абонемент в спортзал?

21.09.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Моему сыну 15 лет. Может ли он без моего согласия купить абонемент в спортивный зал, подписав договор?

Ответ юриста

Пункт 1 статьи 26 ГК РФ гласит, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

То есть без вашего согласия сын не может заключить договор с организацией.