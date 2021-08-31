Можно ли не делить квартиру при разводе?

Вопрос от интернет-пользователя
Мы с женой собираемся разводиться. Проблема в том, что в браке я приобрел квартиру, а она - автомобиль. Сейчас жена претендует на половину квартиры и говорит, что выплатит мне половину стоимости своей машины. Могу ли я оставить квартиру себе полностью?
Ответ юриста
Имущество, приобретенное супругами в браке, принадлежит им обоим, если только ранее они не заключили брачный договор, в котором бы прописывалось иное.
То имущество, которым владели супруги до того, как вступить в брак, принадлежит только им, как и принятое в дар или унаследованное во время супружеской жизни.
При разделе имущества для установления долей бывших супругов прибегают к Семейному кодексу РФ. При наличии брачного договора суд исходит из его условий.
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Она боя этого замуж и выходила за такого оленя.