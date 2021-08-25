Как оформить доверенность, если человек в больнице?

25.08.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мой родственник на долгое время попал в больницу, просит меня получать за него пенсию и приносить на эти деньги продукты и т. д. Так вот возник вопрос: как оформить доверенность, если он находится там?

Ответ юриста

Ответ на ваш вопрос содержит статья 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно ей, доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.