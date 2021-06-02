Соседи сверху затопили полподъезда. Как получить компенсацию?

02.06.2021 | 14:28

Вопрос от интернет-пользователя

Нас затопили соседи сверху (мы живем на 4-м этаже, а они - на 5-м). Вода аж до подвала дотекла, все недовольны, естественно. Проблема в том, что виновники потопа - очень вредные люди, и непонятно, как получить с них компенсацию. У дома есть УК. Как добиться возмещения?

Ответ юриста

Вам нужно пригласить представителей управляющей организации и составить акт, где описать причиненный ущерб и обстоятельства случившегося. Если виновники потопа не идут на контакт, тогда акт должны подписать незаинтересованные лица, например другие соседи.

Затем необходимо оценить ущерб. Для этого следует провести независимую экспертизу, оценщик подготовит отчет.

Лучше, конечно, решать такие вопросы мирным путем, однако не всегда это получается. Поэтому, если соседи отказываются пойти навстречу, сами идите в суд. С собой возьмите акт и отчет, для полноты картины постарайтесь сделать фотографии затопленной квартиры.