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Ликбез

Что делать пассажиру, если такси попало в ДТП? Как получить компенсацию?

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Вопрос от интернет-пользователя

Никогда такого не было, но меня интересует вопрос: что делать пассажиру, если такси попало в ДТП? Если человек получит травмы или просто сильно испугается, то ему ведь положена компенсация вреда? Как нужно действовать в такой ситуации?

Ответ юриста

Если машина такси попала в дорожно-транспортное происшествие, то пассажир считается пострадавшей стороной. В такси есть служба поддержки, куда можно сообщить о случившемся.

Необходимо вызвать и дождаться сотрудников ГИБДД, которые оформят ДТП и составят протокол, где укажут вас пострадавшей стороной. Вам дадут копию.

После этого нужно посетить травмпункт и зафиксировать травмы, если они есть.

В течение 15 дней вы должны будете обратиться в страховую компанию виновника ДТП с требованиями о компенсации, при этом приложить акт о ДТП и заключение из травмпункта.

Если страховщик откажется удовлетворить ваши требования, обращайтесь в суд.

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