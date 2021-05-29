Ликбез

Может ли мать-одиночка получить квартиру бесплатно?

Печать

Вопрос от интернет-пользователя

Я мать-одиночка. Интересует, есть ли какой-то закон, по которому мне положены квартира или улучшение условий, какие-то жилищные льготы?

Ответ юриста

То, что вы мать-одиночка, - не преимущество в получении квартиры от государства. Но на общих условиях вы все равно можете встать в очередь на жилье. Для этого вы должны быть признаны малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий или вообще не иметь недвижимости для проживания.

Кроме постановки в очередь, вы можете подавать заявки на участие в госпрограммах, например «Молодая семья». Если вас в нее включат, то вы получите финансовую субсидию, с помощью которой сумеете приобрести жилплощадь или оплатить часть ипотеки.

0
0
0
0
 
Гость||

Еще надо побегать и доказать .что ты малоимущий и не 1 раз.Знаю обращалась.Бюрократия процветает.

Гость||

Вообще квартиры всем нужны, не тот ко обинтчкам или псевдоодиночкам.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте