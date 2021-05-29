Может ли мать-одиночка получить квартиру бесплатно?

29.05.2021 | 11:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я мать-одиночка. Интересует, есть ли какой-то закон, по которому мне положены квартира или улучшение условий, какие-то жилищные льготы?

Ответ юриста

То, что вы мать-одиночка, - не преимущество в получении квартиры от государства. Но на общих условиях вы все равно можете встать в очередь на жилье. Для этого вы должны быть признаны малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий или вообще не иметь недвижимости для проживания.

Кроме постановки в очередь, вы можете подавать заявки на участие в госпрограммах, например «Молодая семья». Если вас в нее включат, то вы получите финансовую субсидию, с помощью которой сумеете приобрести жилплощадь или оплатить часть ипотеки.