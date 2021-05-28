Солгал банку при оформлении кредита. Как накажут?

28.05.2021 | 14:00

Вопрос от интернет-пользователя

Когда брал кредит, то указал в анкете, что работаю, хотя на самом деле уволился. Нужно было кормить семью. В итоге так и не трудоустроился, а через два месяца не смог вносить платежи. На меня написали заявление в полицию о мошенничестве. Посадят ли?

Ответ юриста

Это статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Вы как заемщик предоставили кредитору заведомо ложные сведения, в результате чего произошло хищение его денежных средств.

Максимальный штраф по статье - 120 000 рублей или в размере зарплаты/дохода за период до года либо обязательные работы (до 360 часов), исправительные (до года), принудительные (до двух лет), ограничение свободы (до двух лет), арест (до четырех месяцев).

В тюрьму вас не посадят, так как лишения свободы санкция данной статьи не предусматривает.