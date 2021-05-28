Солгал банку при оформлении кредита. Как накажут?

Вопрос от интернет-пользователя
Когда брал кредит, то указал в анкете, что работаю, хотя на самом деле уволился. Нужно было кормить семью. В итоге так и не трудоустроился, а через два месяца не смог вносить платежи. На меня написали заявление в полицию о мошенничестве. Посадят ли?
Ответ юриста
Это статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Вы как заемщик предоставили кредитору заведомо ложные сведения, в результате чего произошло хищение его денежных средств.
Максимальный штраф по статье - 120 000 рублей или в размере зарплаты/дохода за период до года либо обязательные работы (до 360 часов), исправительные (до года), принудительные (до двух лет), ограничение свободы (до двух лет), арест (до четырех месяцев).
В тюрьму вас не посадят, так как лишения свободы санкция данной статьи не предусматривает.
penzainform.ru писал(a):Если справку ложную с работы не передавали в банк, а просто указали в анкете что работаете - это не есть заведомо ложные сведения. преступным умыслом должно охватываться что вы действовали с целью заведомо обмануть кредитора и не выплачивать взятые финансовые обязательства. Если сами не признаетесь)