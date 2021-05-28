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Ликбез

Солгал банку при оформлении кредита. Как накажут?

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Вопрос от интернет-пользователя

Когда брал кредит, то указал в анкете, что работаю, хотя на самом деле уволился. Нужно было кормить семью. В итоге так и не трудоустроился, а через два месяца не смог вносить платежи. На меня написали заявление в полицию о мошенничестве. Посадят ли?

Ответ юриста

Это статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Вы как заемщик предоставили кредитору заведомо ложные сведения, в результате чего произошло хищение его денежных средств.

Максимальный штраф по статье - 120 000 рублей или в размере зарплаты/дохода за период до года либо обязательные работы (до 360 часов), исправительные (до года), принудительные (до двух лет), ограничение свободы (до двух лет), арест (до четырех месяцев).

В тюрьму вас не посадят, так как лишения свободы санкция данной статьи не предусматривает.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

указал в анкете, что работаю, хотя на самом деле уволился.
Если справку ложную с работы не передавали в банк, а просто указали в анкете что работаете - это не есть заведомо ложные сведения. преступным умыслом должно охватываться что вы действовали с целью заведомо обмануть кредитора и не выплачивать взятые финансовые обязательства. Если сами не признаетесь)

Гость||

Дебилы, накой вам кредиты?

Имя: Гость
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