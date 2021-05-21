Ликбез

На работе заставляют голосовать. Имеют право?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я работаю в детском саду. Заведующая заставляет всех сотрудников участвовать в онлайн-голосовании, но я не хочу. Разве может руководство принуждать нас к этому? Что делать?

Ответ юриста

Вы вправе не голосовать. Начальство в принципе не может требовать от вас того, что не прописано в трудовом договоре.

Статья 29 Конституции РФ гласит, что свобода мысли и слова является важнейшим признаком демократического и правового государства и предполагает право индивида беспрепятственно формировать свои убеждения и мнения, придерживаться их, право на свободный отказ от них, а также право на свободное выражение своих мнений и убеждений, право на общение в устной и письменной форме, включая право воздержаться от общения, право на свободный выбор языка общения. Принуждение к выражению своих мнений и убеждений не допускается.

Если руководитель не перестанет заставлять вас участвовать в голосовании, вы можете обратиться в инспекцию труда или в прокуратуру.

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