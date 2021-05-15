Ликбез

Как купить 14-летнему ребенку билет на поезд, если нет паспорта?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нам с ребенком нужно купить билет на поезд, но ему исполнилось 14 лет и должны выдать паспорт. Продадут ли нам билет по его свидетельству о рождении?

Ответ юриста

К сожалению, это невозможно. Вам нужно получить паспорт, а уже затем покупать билеты.

В вашем случае подойдет вариант с временным удостоверением личности. Для этого обратитесь в МФЦ или ФМС по месту жительства с документами для оформления паспорта и скажите, что вам необходимо временное удостоверение. Так вам удастся купить билеты.

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Гость||

По зангранпаспорту, если есть.

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