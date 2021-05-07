Ликбез

Сосед хочет поставить колодец у чужого забора

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Вопрос от интернет-пользователя

Я живу в городе, в частном секторе. Рядом есть колонка, к которой хочет подключиться сосед из дома через дорогу от моего. При этом колодец он собирается поставить на моей стороне, прямо под забором. А у меня там ухоженная клумба. Могу я запретить ему это делать?

Ответ юриста

Ни вы, ни ваш сосед не имеете права распоряжаться землей, которая находится за пределами вашего участка, потому что она вам не принадлежит, это нужно согласовывать с местной администрацией.

Идея провести воду от колонки, конечно, хорошая, но человеку необходимо заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, в противном случае это будет грубым нарушением. Поинтересуйтесь, есть ли у него договоренность с компанией. Если нет, то объясните ему всю ситуацию. Возможно, он не захочет проблем и сделает так, как удобно вам.

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