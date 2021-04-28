Как получить компенсацию от магазина?

28.04.2021 | 15:10

Вопрос от интернет-пользователя

Мы с дочерью выходили из магазина, она поскользнулась на мокром полу и упала. В итоге сломала руку. Мы вызвали скорую помощь, приехала бригада и увезла нас в больницу, а там дочери наложили гипс. Можем ли мы требовать от магазина какую-то компенсацию?

Ответ юриста

Для начала обратитесь в магазин и объясните ситуацию. Возможно, администрация не захочет разбирательств и удовлетворит ваши требования. В противном случае вы можете подать в суд на этот магазин.

Хорошо, что вы вызвали скорую на место, а не отправились своим ходом, - так больше шансов получить компенсацию, потому что бригада фиксирует все обстоятельства произошедшего, а это крупное доказательство. Соберите все возможные документы, подтверждающие получение травмы.