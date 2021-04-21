Ликбез

Что cделать, чтобы родственник-алкоголик не брал кредиты?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мой сын безответственный алкоголик, он набрал кучу кредитов, а отдавать приходится мне. Его не волнует ничего абсолютно, он пьет и тратит, а потом снова идет в банк и занимает деньги.

Я очень устала от этого, средств на существование не хватает, боюсь, что за имуществом придут приставы. Что делать в такой ситуации? Как можно повлиять, чтобы ему не давали больше кредитов?

Ответ юриста

Если уговоры не действуют, можно обратиться в суд. По закону человек, который ставит близких в тяжелое материальное положение из-за азартных игр, пьянства или пристрастия к наркотикам, может быть ограничен судом в дееспособности.

Оформленное на вас имущество приставы забрать не смогут, только его, и то кроме единственного жилья и самого необходимого. Поэтому прекращайте за него платить.

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