Приставы заставляют платить долг по чужому кредиту

16.04.2021 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Мне позвонили приставы и сказали, что я должна банку деньги по кредиту. Он был оформлен 5 лет назад, есть копия моего паспорта, только подписи чужие. Суд был в другом городе, он постановил выплатить долг и пени.

Я обратилась на горячую линию в банк, а там дали мобильный сотрудника якобы по моему договору. Он настоял, чтобы я перевела часть долга (20 000 рублей), и я так и сделала. Позже позвонила местным приставам, а они заявили, что в базе у меня нет никаких долгов. Я не знаю, что делать: переводить остальную сумму или нет?

Ответ юриста

Описанная ситуация очень похожа на мошенническую схему, когда человека пугают внезапно появившимся долгом и угрожают лишить имущества. Странно, что на горячей линии вам дали номер сотрудника, который потребовал перевода денег.

Проверьте на сайте ФССП, существуют ли на самом деле возбужденные исполнительные производства. Если нет, то это повод обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.