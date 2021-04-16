Когда человека можно считать инвалидом?

16.04.2021 | 14:10

Вопрос от интернет-пользователя

У моего отца проблемы со здоровьем. Меня интересует, когда человеку могут дать инвалидность и куда для этого обращаться?

Ответ юриста

Ваш отец может получить инвалидность, если у него имеются нарушения здоровья и расстройства функций организма, вызванные травмами, дефектами или заболеваниями, при которых человек теряет способности к самообслуживанию, передвижению, самоконтролю, общению, обучению и не может заниматься трудовой деятельностью.

Имея что-то из вышеперечисленного, люди нуждаются в социальной защите.

Признать человека инвалидом должно федеральное учреждение медико-социальной экспертизы после оценки состояния его организма.