Когда человека можно считать инвалидом?

Вопрос от интернет-пользователя
У моего отца проблемы со здоровьем. Меня интересует, когда человеку могут дать инвалидность и куда для этого обращаться?
Ответ юриста
Ваш отец может получить инвалидность, если у него имеются нарушения здоровья и расстройства функций организма, вызванные травмами, дефектами или заболеваниями, при которых человек теряет способности к самообслуживанию, передвижению, самоконтролю, общению, обучению и не может заниматься трудовой деятельностью.
Имея что-то из вышеперечисленного, люди нуждаются в социальной защите.
Признать человека инвалидом должно федеральное учреждение медико-социальной экспертизы после оценки состояния его организма.
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