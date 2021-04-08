Что принесет процедура банкротства?

08.04.2021 | 14:04

Вопрос от интернет-пользователя

У меня очень большие долги по кредитам, чувствую, что уже не могу их гасить. Денег вечно не хватает. Хочу, чтобы меня объявили банкротом, но не знаю, что после этого будет. Что принесет мне процедура банкротства?

Ответ юриста

После того как вас признают банкротом, ваше имущество (кроме единственного жилья и предметов первой необходимости) распродадут, чтобы покрыть все ваши долги. Если квартира (или дом) в ипотеке, то и с ней придется расстаться. Вам не разрешат тратить более 50 000 рублей в месяц, однако можно будет подать заявление об увеличении этой суммы. Когда же у вас не останется ничего, что можно было бы реализовать, ваши долги полностью спишутся.

Статус банкрота дают на пять лет. Вы не сможете управлять юрлицом и занимать руководящие должности в течение трех лет с момента признания.

Ваша кредитная история будет оставлять желать лучшего, поэтому не факт, что вы когда-нибудь еще получите кредит.

Пока процедура банкротства не завершится, вам могут запретить покидать страну без уважительной причины.